Генменеджер «Калгари» отметил игру Яна Кузнецова на МЧМ-2021

Генеральный менеджер «Калгари» Брэд Треливинг заявил, что следит за игрой защитника Яна Кузнецова на молодежном чемпионате мира. 18-летний россиянин был выбран «Огоньками» на драфте-2020 под общим 50-м номером.

«Для парня его габаритов он отлично двигается», — приводит слова Треливинга в Twitter журналист Уэс Гилбертсон.

На МЧМ-2021 Кузнецов провел в составе сборной России 5 матчей и не набрал очков.