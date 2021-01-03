Генменеджер «Калгари» отметил игру Яна Кузнецова на МЧМ-2021
22:25
Генеральный менеджер «Калгари» Брэд Треливинг заявил, что следит за игрой защитника Яна Кузнецова на молодежном чемпионате мира. 18-летний россиянин был выбран «Огоньками» на драфте-2020 под общим 50-м номером.
«Для парня его габаритов он отлично двигается», — приводит слова Треливинга в Twitter журналист Уэс Гилбертсон.
На МЧМ-2021 Кузнецов провел в составе сборной России 5 матчей и не набрал очков.
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