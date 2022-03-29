Хоккей
МЧМ по хоккею 2022
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Команды
Главная
Хоккей
Молодежный ЧМ

Сегодня, 09:05

Ковальчук — о снятии сборной России с МЧМ: «Политика лишила наших ребят возможности показать себя всему миру»

Ковальчук отреагировал на снятие сборной России с МЧМ
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Илья Ковальчук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о снятии национальной команды с молодежного чемпионата мира, который должен пройти летом в Канаде.

«Я очень расстроился за наших молодых парней. Всегда спорт был вне политики, а тут так неожиданно она влезла. Это лишило российских игроков прекрасной возможности показать себя всему миру. Ребятам нельзя расстраиваться. Им необходимо держать нос выше, еще усерднее тренироваться и продолжать заниматься своим любимым делом. Я уверен, что у каждого из них еще будет возможность проявить себя на международной арене. Если не на молодежном чемпионате мира, то на взрослых турнирах мы их точно увидим!» — сказал Ковальчук «СЭ».

Ранее, 16 марта, совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок, а также лишил Омск и Новосибирск права на проведение молодежного чемпионата мира-2023.

ИИХФ пока не лишила Россию взрослого чемпионата мира-2023, который запланирован на 5-21 мая в Санкт-Петербурге.

Читайте полное интервью Ильи Ковальчука по ссылке

Илья Ковальчук
Хоккей
Сборная России по хоккею
8
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
Читайте также
Бузова пришла на спортивное ТВ: сказала, что ей нравится «мальчик из «Динамо». Обошлось без скандала
Алчный безумец, ненавидевший белых. Каким был отец сестер Уильямс, за роль которого Уиллу Смиту дали «Оскар»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ИИХФ предложила Канаде провести отобранный у России МЧМ
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости