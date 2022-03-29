Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о снятии национальной команды с молодежного чемпионата мира, который должен пройти летом в Канаде.

«Я очень расстроился за наших молодых парней. Всегда спорт был вне политики, а тут так неожиданно она влезла. Это лишило российских игроков прекрасной возможности показать себя всему миру. Ребятам нельзя расстраиваться. Им необходимо держать нос выше, еще усерднее тренироваться и продолжать заниматься своим любимым делом. Я уверен, что у каждого из них еще будет возможность проявить себя на международной арене. Если не на молодежном чемпионате мира, то на взрослых турнирах мы их точно увидим!» — сказал Ковальчук «СЭ».

Ранее, 16 марта, совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок, а также лишил Омск и Новосибирск права на проведение молодежного чемпионата мира-2023.

ИИХФ пока не лишила Россию взрослого чемпионата мира-2023, который запланирован на 5-21 мая в Санкт-Петербурге.

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