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Форвард сборной России попал в список главных открытий МЧМ-2021

10:35
Захар Бардаков (справа). Фото IIHF
Захар Бардаков (справа). Фото IIHF
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Журналист The Athletic Кори Пронман сообщил, что скауты клубов НХЛ по итогам МЧМ-2021 составили рейтинг главных открытий турнира. В список попал форвард сборной России Захар Бардаков.

Захару — 19 лет, он выступает в КХЛ за «Витязь» и за «Русских Витязей» в МХЛ. В главной европейской лиге у него 2 (1+1) очка в 27 встречах. В 7 играх молодежного чемпионата мира Бардаков записал на свой счет 2 (1+1) балла.

Такэе в список попали финны Топи Ниемеля, Самуэль Хелениус и Сантери Хатакка, американец Джон Фариначчи, немец Флориан Элиас и другие.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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