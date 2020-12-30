Нападающий молодежной сборной России Захар Бардаков в интервью «СЭ» рассказал о провокациях со стороны американцев и чехов.

— Обычно габаритных игроков специально провоцируют, чтобы вывести из себя и заставить схватить ненужное удаление. Вы замечали такое? Может быть, с американцами или канадцами.

— С американцами никаких тычков в свой адрес не замечал, — сказал Бардаков. — А слова какие-то они всегда выкрикивают. В каком-то плане это уже стало нормой на молодежных чемпионатах мира. Все так делают. С чехами были тычки, но они всегда стараются спровоцировать, чтобы вывести соперника из себя и заработать удаление.

— Вас сложно вывести из себя?

— На такие тычки я вообще не отвечаю. Мне просто смешно от этого. Если ты бьешь, бей. Зачем все эти тычки исподтишка? Ладно, например, когда пихают на «пятаке» перед вратарем. Объяснили таким жестом, что сюда больше приезжать не надо. Но другие моменты я не люблю и никак на них не реагирую. Мне все равно.

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(Михаил Скрыль)