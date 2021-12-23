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Форвард сборной молодежной сборной России: «Папа смотрит эфиры «СЭ»

19:25
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Нападающий магнитогорского «Металлурга» и молодежной сборной России Данила Юров рассказал о своем отношении к хоккейным СМИ.

Данила Юров. «Панарин перевернул свою жизнь в финале МЧМ за 15 минут. Только чемпионов любят и помнят». Интервью с лидером молодежной сборной

— Задумываетесь ли вы о драфте НХЛ?

— Пока стараюсь не думать об этом. Сейчас другие цели — золото МЧМ, мы его не выигрывали 11 лет. После турнира возвращаюсь в клуб и продолжаю работать. О драфте можно думать после завершения плей-офф. Сейчас все мысли о командных и личных целях.

— Преддрафтовые рейтинги попадаются на глаза?

— Мне лично только один раз в Instagram встретился рейтинг, где меня включили в топ-10 или топ-15 драфта. В основном об этом говорят папа с мамой либо друзья и родственники. Сам стараюсь не думать об этом. Понимаю, что это списки журналистов. У команд может быть другое мнение обо мне. Мне надо добавлять, чтобы получить более высокий номер на драфте.

— А папа и мама сильно следят за этим?

— Они побольше читают прессу. Папа смотрит эфиры «Спорт-Экспресса».

— Эфиры — это святое.

— Мама тоже следит за хоккейными новостями. Они, конечно, переживают за меня. Может быть, даже специально где-то ищут это. Я же стараюсь не обращать внимания.

— Разве похвала от журналистов, с которыми вы лично не знакомы, не добавляет мотивации?

— Возможно, но про нее надо быстро забывать. На этом жизнь не заканчивается. Сегодня я могу быть в чем-то лучше, но завтра кто-то за счет работы и скромности станет в разы лучше меня. Останавливаться в работе нельзя.

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Михаил Скрыль все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде