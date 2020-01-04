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Форвард российской молодежки в шаге от рекорда сборной. Ему нужно набрать очко в матче с Швецией

10:00
Никита Александров. Фото ФХР
Никита Александров. Фото ФХР
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Форвард российской сборной Никита Александров отметился набранными очками в пяти стартовых матчах МЧМ.

Отметившись результативным действием в сегодняшней игре с Швецией, форвард может стать четвертым российским игроком, набравшим баллы в шести встречах с начала турнира в XXI веке. Ранее такие серии удавалось выдавать только Игорю Григоренко, Александру Пережогину и Кириллу Петрову. (Кирилл Бурдаков)

Игроки сборной России, набиравшие очки в пяти стартовых матчах МЧМ в XXI веке:

Игрок

Год

Матчи

Очки

Игорь Григоренко

2003

6

10 (6+4)

Александр Пережогин

2003

6

9 (3+6)

Кирилл Петров

2010

6

10 (4+6)

Александр Фролов

2002

5

7 (5+2)

Евгений Малкин

2005

5

10 (3+7)

Александр Овечкин

2005

5

9 (7+2)

Евгений Малкин

2006

5

10 (4+6)

Александр Бумагин

2007

5

8 (2+6)

Алексей Черепанов

2007

5

8 (5+3)

Виктор Тихонов

2008

5

6 (5+1)

Павел Бучневич

2014

5

7 (2+5)

Михаил Григоренко

2014

5

7 (4+3)

Клим Костин

2018

5

8 (5+3)

Никита Александров

2020

5

6 (1+5)

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