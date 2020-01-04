Форвард российской молодежки в шаге от рекорда сборной. Ему нужно набрать очко в матче с Швецией

Форвард российской сборной Никита Александров отметился набранными очками в пяти стартовых матчах МЧМ.

Отметившись результативным действием в сегодняшней игре с Швецией, форвард может стать четвертым российским игроком, набравшим баллы в шести встречах с начала турнира в XXI веке. Ранее такие серии удавалось выдавать только Игорю Григоренко, Александру Пережогину и Кириллу Петрову. (Кирилл Бурдаков)

Игроки сборной России, набиравшие очки в пяти стартовых матчах МЧМ в XXI веке: