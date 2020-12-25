Нападающий молодежной сборной России Арсений Грицюк рассказал о жизни команды в отеле в Эдмонтоне во время чемпионате мира. Из-за строгих антивирусных правил контакты с представителями других команд максимально ограничены.

— Больше нравится проводить время в столовой, а не в номере, — сказал Грицюк. — Мы живем, наверное, выше всех в отеле. Иностранцы, когда мы едем в лифте вниз, видят нас и не заходят. Остерегаются.

?МЧМ-2021 пройдет с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года. Россия сыграет в группе с США, Швецией, Чехией и Австрией. Первый матч на турнире россияне проведут против американцев. Встреча состоится в субботу, 26 декабря. Начало — в 05.30 (мск).

(Павел Климовицкий)