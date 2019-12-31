Форвард немецкой молодежки: «Не знаю хоккеистов сборной России по фамилиям»

Нападающий сборной Германии Тим Штютцле рассказал о решающем матче группового этапа МЧМ против России.

— Можете сказать, что сегодня будет матч вашей жизни?

— Да, мы будем биться в каждой смене, чтобы победить.

— Знаете каких-то российских игроков? Какие-то фамилии?

— Нет. Мы фокусируемся на своей игре, на своем хоккейном стиле.

— Счет матч Канада — Россия шокировал вас?

— Да, Россия победила 6:0, но мы не Канада, у нас другая команда.

— Вас постоянно сравнивают с Леоном Драйзайтлем.

— Это здорово, это, честь для меня, но я другой хоккеист, хочу быть самим собой.

— Кто ваш любимый хоккеист в НХЛ?

— Макдэвид — он отлично катается, прекрасный плеймейкер.

— Олимпийское серебро Германии — пример для вас?

— Конечно, мы были андердогами в Пхенчхане и взяли серебро. В Германии теперь нет такого, что все говорят «футбол, футбол, футбол» — есть и «хоккей». Я смотрел тот матч, наша сборная играла здорово весь матч, но ошибки бывают, на них мы учимся. После этого сборная выходила в плей-офф на чемпионате мира. Для тех, кому 4-5 лет, это был повод заняться хоккеем. (Павел Климовицкий)