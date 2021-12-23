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Форвард молодежной сборной России рассказал, в чем особенность в работе со Знарком

18:55
Олег Знарок. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Олег Знарок. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий сборной России, готовящейся к МЧМ-2022, Данила Юров поделился информацией о работе с тренером-консультантом сборной России Олегом Знарком.

Данила Юров. «Панарин перевернул свою жизнь в финале МЧМ за 15 минут. Только чемпионов любят и помнят». Интервью с лидером молодежной сборной

— В штабе работает другой известный тренер — Олег Знарок. Что он вам подсказывает?

— Он работает с нападающими и защитниками. У него огромный опыт — он выигрывал чемпионат мира и Олимпиаду. Весь тренерский штаб доносит до нас свои изюминки, о которых мы не догадывались, и помогает становиться лучше.

— Летом вы поработали на турнире в Сочи с Игорем Ларионовым. Его подход похож на то, что в сборной создал Сергей Зубов?

— Да, больше схожи. Они много лет отыграли в НХЛ, у них энхаэловский хоккейный менталитет. Много общего в отношении к делу, как все до нас доносят.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России в рамках группового этапа сыграет с командами Швеции (27 декабря), Швейцарии (28 декабря), Словакии (30 декабря) и США (1 января).

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Михаил Скрыль все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде