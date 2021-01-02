Форвард молодежной сборной России рассказал о фильме, который смотрела команда перед матчем против Германии

Нападающий молодежной сборной России Егор Афанасьев рассказал о подготовке к 1/4 финала МЧМ против сборной Германии. Игра пройдет в Эдмонтоне в субботу, 2 января (начало — 20.00, время московское).

— С каким счетом завтра обыграете Германию? — спросили Афанасьева во время онлайн-конференции.

— Надо выходить и играть в свой хоккей. Да, Германия, может, и проиграла Канаде — 2:16, но настрой у них будет боевой. Легких игр уже не будет.

— Счет-то не назвали.

— Ну я же не экстрасенс.

— Все матчи до этого играли в 8 вечера по местному времени. Насколько тяжело будет перестроиться?

— У нас уже было пару тренировок утром, чтобы подготовиться к четвертьфиналу. Сегодня ляжем пораньше спать, и все будет хорошо.

— На сколько часов раньше ляжете спать?

— Сегодня будем стараться лечь в 21-21:30.

— Удалось как-то отвлечься от хоккея в Новый год?

— С родителями, с близкими общаемся каждый день. Вчера немного разгрузились, посмотрели фильм с командой и тренерским штабом.

— Какой фильм смотрели?

— «Время первых». Хороший мотивационный фильм.

(Отдел хоккея)