Форвард молодежной сборной России: «Понравилось, что все ребята могут и умеют играть в наш русский хоккей»

Нападающий молодежной сборной России Дмитрий Завгородний после поражения во втором матче суперсерии от сборной главной юниорской лиги Квебека (3:4 ОТ) заявил, что ему очень хочется попасть на чемпионат мира.

— Несмотря на то, что проиграли сегодня — впечатления остались хорошие, — приводит официальный сайт ФХР слова форварда. — Парни боролись, видно, что чувствуют себя лучше. Думаю, что и дальше будут добавлять от игры к игре. Сегодня игра была хорошая, да, мы проиграли, но извлечем из этого опыт. Соперник хорошо подготовился, старался держать шайбу подольше, хорошо использовали свои шансы.

У нас были хорошие скорости, выиграли нейтральную зону, здорово играли в пас. В этой сборной России понравилась креативность, скорость, то, что все ребята могут и умеют играть в пас, в наш русский хоккей.

Еду в клуб («Римуски Осеаник») с хорошим настроением, буду стараться продолжать играть хорошо. Попасть на чемпионат мира очень хочется. Сейчас видно, что у нас есть потенциал, есть, где добавить.