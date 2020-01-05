Форвард молодежки установил российский рекорд МЧМ. Он набирал очки во всех матчах турнира

Нападающий сборной России Никита Александров установил российский рекорд МЧМ. Забив гол в ворота Канады в финальном матче турнира, он набрал очко в седьмом матче подряд.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Россия — Канада.

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