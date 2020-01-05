Форвард молодежки повторил российский рекорд МЧМ. Против Канады он может побить его и войти в историю

Отметившись голевой передачей в полуфинале молодежного чемпионата мира, форвард сборной России Никита Александров совершил результативное действие в шестом матче подряд со старта турнира, и стал четвертым российским игроком в XXI веке, которому удалось подобное. Ранее такие серии оформляли Игорь Григоренко, Александр Пережогин и Кирилл Петров. Сегодня в игре против Канады Александров может побить рекорд.

Игроки сборной России, набиравшие очки в шести стартовых матчах МЧМ в XXI веке