Форвард молодежки повторил российский рекорд МЧМ. Против Канады он может побить его и войти в историю
Отметившись голевой передачей в полуфинале молодежного чемпионата мира, форвард сборной России Никита Александров совершил результативное действие в шестом матче подряд со старта турнира, и стал четвертым российским игроком в XXI веке, которому удалось подобное. Ранее такие серии оформляли Игорь Григоренко, Александр Пережогин и Кирилл Петров. Сегодня в игре против Канады Александров может побить рекорд.
Игроки сборной России, набиравшие очки в шести стартовых матчах МЧМ в XXI веке
|
Игрок
|
Год
|
Матчи
|
Очки
|
Игорь Григоренко
|
2003
|
6
|
10 (6+4)
|
Александр Пережогин
|
2003
|
6
|
9 (3+6)
|
Кирилл Петров
|
2010
|
6
|
10 (4+6)
|
Никита Александров
|
2020
|
6
|
7 (1+6)
|
Александр Фролов
|
2002
|
5
|
7 (5+2)
|
Евгений Малкин
|
2005
|
5
|
10 (3+7)
|
Александр Овечкин
|
2005
|
5
|
9 (7+2)
|
Евгений Малкин
|
2006
|
5
|
10 (4+6)
|
Александр Бумагин
|
2007
|
5
|
8 (2+6)
|
Алексей Черепанов
|
2007
|
5
|
8 (5+3)
|
Виктор Тихонов
|
2008
|
5
|
6 (5+1)
|
Павел Бучневич
|
2014
|
5
|
7 (2+5)
|
Михаил Григоренко
|
2014
|
5
|
7 (4+3)
|
Клим Костин
|
2018
|
5
|
8 (5+3)