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Форвард чешской молодежки: «Мы с русскими ненавидим друг друга»

20:25
Молодежная сборная Чехии. Фото Официальный Twitter сборной Чехии
Молодежная сборная Чехии. Фото Официальный Twitter сборной Чехии
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Нападающий сборной Чехии Ян Йеник после победы над Россией (4:3) в стартовом матче группового турнира Молодежного чемпионата мира подвел итоги встречи.

— У нас были подготовлены отчеты по сборной России. Конечно, в них была и информация по вратарям. И мы знали, что Аскаров чаще всего пропускает под ловушку (три из четырех влетели под ловушку — прим. «СЭ»). Поэтому старались бросать в эту зону.

Меня вообще не удивило, что игра была настолько жесткой и где-то грязной. Мы с русскими ненавидим друг друга. (Игорь Еронко)

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