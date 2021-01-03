Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Финны эмоционально отпраздновали победу над Швецией в 1/4 финала МЧМ

07:22
Теги:

Сборная Финляндии выиграла у Швеции в 1/4 финала молодежного чемпионата мира (3:2). После первого периода шведы выигрывали со счетом 2:0, но финнам удалось отыграться, а за 25 секунд до конца забросить третью шайбу. С финальной сиреной игроки сборной Финляндии бросились к своему вратарю праздновать успех.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Опрос

проголосовало: 2529
Все опросы
За каким турниром или видом спорта вы следите в новогодние праздники?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир