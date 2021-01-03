Финны эмоционально отпраздновали победу над Швецией в 1/4 финала МЧМ
07:22
Сборная Финляндии выиграла у Швеции в 1/4 финала молодежного чемпионата мира (3:2). После первого периода шведы выигрывали со счетом 2:0, но финнам удалось отыграться, а за 25 секунд до конца забросить третью шайбу. С финальной сиреной игроки сборной Финляндии бросились к своему вратарю праздновать успех.
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