Финны эмоционально отпраздновали победу над Швецией в 1/4 финала МЧМ

Сборная Финляндии выиграла у Швеции в 1/4 финала молодежного чемпионата мира (3:2). После первого периода шведы выигрывали со счетом 2:0, но финнам удалось отыграться, а за 25 секунд до конца забросить третью шайбу. С финальной сиреной игроки сборной Финляндии бросились к своему вратарю праздновать успех.