Финляндия по буллитам обыграла Чехию на МЧМ-2022

Сборная Финляндии по булллитам обыграла Чехию на молодежном чемпионате мира-2022. В основное время команды обменялись тремя забитыми шайбами. Овертайм обошелся без голов, а автором победного буллита стал 20-летний Каспер Симонтайвал, который был выбран под общим 66-м номером командой «Лос-Анджелесом» на драфте НХЛ в 2020 году.

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Финляндия U20 — Чехия U20 — 4:3 Б (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Хмеларж — 1, 6:36 — 0:1. Кулих — 1 (бол., Мышак), 11:31 — 0:2. Йярвентие — 1 (бол., Хеймосалми, Кемелль), 16:28 — 1:2. Пуутио — 2 (Симонтайвал, Юрмо), 23:39 — 2:2. Рятю — 2 (Хирвонен, Ниемеля), 50:24 — 3:2. Мышак — 1 (Гут, Кулих), 52:38 — 3:3.

Победный буллит: Симонтайвал.

Вратари: Мериляйнен — Беднарж.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 31 (8+10+10+3) — 26 (12+7+7+0).

Судьи: Ковальски, Хайфф.

11 августа. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».