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Шведский гигант забил еще один супергол из-под ноги! Второй раз на МЧМ

00:25
Элмер Содерблум.
Элмер Содерблум.
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Форвард молодежной сборной Швеции Элмер Содерблум забросил эффектную шайбу в матче 1/4 финала МЧМ против Финляндии. В первом периоде он принял шайбу на пятачке и нанес эффектный бросок из-под ноги, сделав счет 2:0.

Ранее он забрасывал подобную шайбу на этом турнире в матче групповой стадии против Чехии.

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