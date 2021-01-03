Шведский гигант забил еще один супергол из-под ноги! Второй раз на МЧМ
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Форвард молодежной сборной Швеции Элмер Содерблум забросил эффектную шайбу в матче 1/4 финала МЧМ против Финляндии. В первом периоде он принял шайбу на пятачке и нанес эффектный бросок из-под ноги, сделав счет 2:0.
Ранее он забрасывал подобную шайбу на этом турнире в матче групповой стадии против Чехии.
Космический гол шведского хоккеиста броском из-под ноги! Пока однозначно лучшая шайба МЧМ
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