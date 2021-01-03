Шведский гигант забил еще один супергол из-под ноги! Второй раз на МЧМ

Форвард молодежной сборной Швеции Элмер Содерблум забросил эффектную шайбу в матче 1/4 финала МЧМ против Финляндии. В первом периоде он принял шайбу на пятачке и нанес эффектный бросок из-под ноги, сделав счет 2:0.

Ранее он забрасывал подобную шайбу на этом турнире в матче групповой стадии против Чехии.

#WJC: Swedes convert this set play for the second time this tournament as Raymond feeds it down low to Elmer Soderblom (DET 6th/2019) for a trick shot that makes it 2-0 vs Finland. Too much puck gazing and inactive sticks from the Finns -- Piiroinen included -- and it cost them. pic.twitter.com/oB6QW1vuuh — Steve Kournianos (@TheDraftAnalyst) January 2, 2021

Космический гол шведского хоккеиста броском из-под ноги! Пока однозначно лучшая шайба МЧМ