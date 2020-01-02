Финляндия с минимальным счетом победила США в четвертьфинале МЧМ

Сборная Финляндии вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира-2020. В 1/4 финала финны одолели с минимальным счетом США — 1:0. Единственную шайбу забросил нападающий Йоонас Оден, реализовавший большинство.

Хоккей

Молодежный чемпионат мира

1/4 финала

США U20 — Финляндия U20 — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Оден — 3 (бол., Танус, Хейнола), 44:23 — 0:1.

Вратари: Найт (58:45 — 59:57) — Аннунен.

Штраф: 33 — 4.

Броски: 30 (11+12+7) — 29 (10+6+13).

Судьи: Фатеев, Харнебринг.

2 января. Тршинец. Werk Arena.