Финляндия разгромила Казахстан на МЧМ

Молодежная сборная Финляндии с крупным счетом победила команду Казахстана на МЧМ-2020. Встреча закончилась со счетом 7:1 в пользу финнов.

Финляндия набрала 7 очков и лидирует в группе А. Казахстан потерпел третье поражение подряд.

Хоккей

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Казахстан U20 — Финляндия U20 — 1:7 (1:2, 0:2, 0:3)

Голы: Пуйстола — 3 (бол., Танус, Хейнола), 6:01 — 0:1. Буяльский — 1 (бол., Асуханов, Демин), 10:13 — 1:1. Танус — 2 (Оден, Пуйстола), 14:31 — 1:2. Маччелли — 1 (бол., Томсон), 20:54 — 1:3. Аат. Рятю — 2 (Ак. Рятю, Хейнола), 32:37 — 1:4. Пуйстола — 4 (Оден), 47:06 — 1:5. Кокконен — 2 (Утунен), 53:49 — 1:6. Ноусиайнен — 1 (Маччелли, Киллинен), 57:58 — 1:7.

Вратари: Калмыков — Пииройнен.

Штраф: 10 — 18.

Броски: 27 (7+12+8) — 21 (8+7+6).

Судьи: Лоуренс, Пешина.

29 декабря. Тршинец. Werk Arena.