Сборная Финляндии обыграла Германию на старте МЧМ-2022

Сборная Финляндии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира обыграла Германию со счетом 3:1.

На шайбы Брэда Ламберта, Йоэля Мяяття и Самуэля Хелениуса немцы ответили точным броском Яна-Луки Мюнценбергера.

В следующем матче Финляндия встретится с Австрией (27 декабря), Германия сыграет с Чехией (28 декабря).

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Финляндия U20 — Германия U20 — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Ламберт — 1, 12:52 — 1:0. Мюнценбергер — 1 (бол.), 23:27 — 1:1. Мяяття — 1 (Хеймосалми, Пуутио), 27:38 — 2:1. Хелениус — 1 (Ламберт, Койвунен), 47:53 — 3:1.

Вратари: Мериляйнен — Квапп.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 22 (9+8+5) — 24 (10+3+11).

Судьи: Блоски, Харнебринг.

26 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».