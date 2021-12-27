Сборная Финляндии обыграла Германию на старте МЧМ-2022
Сборная Финляндии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира обыграла Германию со счетом 3:1.
На шайбы Брэда Ламберта, Йоэля Мяяття и Самуэля Хелениуса немцы ответили точным броском Яна-Луки Мюнценбергера.
В следующем матче Финляндия встретится с Австрией (27 декабря), Германия сыграет с Чехией (28 декабря).
Молодежный чемпионат мира
Группа A
Финляндия U20 — Германия U20 — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Ламберт — 1, 12:52 — 1:0. Мюнценбергер — 1 (бол.), 23:27 — 1:1. Мяяття — 1 (Хеймосалми, Пуутио), 27:38 — 2:1. Хелениус — 1 (Ламберт, Койвунен), 47:53 — 3:1.
Вратари: Мериляйнен — Квапп.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 22 (9+8+5) — 24 (10+3+11).
Судьи: Блоски, Харнебринг.
26 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
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