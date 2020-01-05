Известный в прошлом арбитр и хоккейный менеджер Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от финала МЧМ-2020 Канада — Россия.

— С одной стороны, наши вроде, выглядят сильнее, с другой — в паре Россия — Канада еще ни разу не случалось такого, чтобы одна команда выигрывала в двух встречах по ходу одного турнира. Впрочем, все когда-то бывает в первый раз. Конечно, наша сборная разгромила канадцев в матче группового этапа и выглядит фаворитом, но это финал, так что трудно спрогнозировать исход встречи. (Иван Торопцев)