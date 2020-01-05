Заслуженный тренер, экс-тренер национальной, молодежной и юниорской сборных России Владимир Плющев — о предстоящем финале МЧМ-2020 Канада — Россия.

— Думаю, здесь однозначно нет фаворита. Финал — это всегда масса нервов, эмоций и всего остального, так что нельзя сказать, что у одной из команд, которые выйдут бороться за золото, есть преимущество. Матч будет непростым, и это понятно всем. Наши ребята вчера показали, что могут играть дисциплинированно и аккуратно, держать удар, невзирая на любые действия противника, это порадовало. Если ребята справятся с эмоциями и выдержат игровую дисциплину, то все будет в порядке. Победит сильнейший, тот, у кого крепче нервы, кто допустит меньше ошибок в защите и реализует больше своих моментов. Что это будет за команда — сложно сказать. (Иван Торопцев)