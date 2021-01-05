Сборные Канады и США встретятся в финальном матче молодежного чемпионата мира-2021 по хоккею в Эдмонтоне.

Игра на арене Rogers Place пройдет в ночь на среду, 6 января, по московскому времени. Начало финала — 5.30 (мск).

Смотреть трансляцию матча Канада — США можно бесплатно на «Матч ТВ», в телеэфире и онлайн на сайте (на этой странице).

Хозяева МЧМ-2021 выиграли все матчи на турнире в основном время. В группе канадцы победили Германию (16:2), Словакию (3:1), Швейцарию (10:0) и Финляндию (4:1). В четвертьфинале и полуфинале «кленовые листья» прошли Чехию (3:0) и Россию (5:0).

США стартовали в Эдмонтоне с поражения от России (3:5), после чего на предварительном этапе обыграли Австрию (11:0), Чехию (7:0) и Швецию (4:0). В четвертьфинале и полуфинале американцы одержали победы над Словакией (5:2) и Финляндией (4:3).

Сборные России и Финляндии сыграют в матче за 3-е место, начало — в 1.30 (мск) 6 января. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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