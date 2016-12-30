Филипп Майерс: "Матч Канада - США будет принципиальным"

Защитник молодежной сборной Канады Филипп Майерс уверен, что матч молодежного чемпионата мира с США пройдет в напряженной борьбе. Команды лидируют в группе В, имея в своем активе по девять очков после трех проведенных встреч.

- Мы отлично чувствуем себя после победы над Латвией, но нельзя задирать нос, - приводит TSN слова Майерса. - Впереди день отдыха, который нужно использовать, чтобы выйти на лед с новыми силами. Думаю, что игра с США будет напряженной и эмоциональной. Все знают о принципиальности данного противостояния.