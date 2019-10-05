ФХР одобрила заявку Омска на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года

Федерация хоккея России (ФХР) одобрила заявку Омска на проведение молодежного чемпионата мира в 2023 году. Как сообщает «Омская губерния», подготовка города к проведению турнира обсуждалась на встрече президента ФХР Владислава Третьяка с губернатором Омской области Александром Бурковым, губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и вице-премьера Ольги Голодец.

Александр Бурков подтвердил готовность Омской области обеспечить соблюдение всех требований, установленных Международной федерацией хоккея.

— Для нас это очень важное событие с учетом значимости этого вида спорта для россиян, — сказала Голодец. — И то, что у нас два сибирских города — Новосибирск и Омск — принимают участие в этом событии — для нас это очень серьезная планка.