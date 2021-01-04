Фетисов заявил, что не смотрит молодежный чемпионат мира

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов признался, что не смотрит матчи чемпионата мира среди игроков до 20 лет в Эдмонтоне.

«Может быть, посмотрю игру с Канадой. Я же не сумасшедший, чтобы по ночам следить за хоккеем, к которому не имею отношения. Никакой ностальгии не испытываю. Моя главная тема сейчас — это экология, будущее человечества. Спорт отошел на десятый план. Нужно быть совсем сумасшедшим, чтобы встать в 05.00 и смотреть матч Россия — Германия», — рассказал Фетисов RT.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Канада. Начало — 2.00 5 января.

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