Фетисов оценил работу Ларионова на посту главного тренера молодежной сборной России

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил работу Игоря Ларионова на посту главного тренера молодежной сборной России.

— Когда вы смотрите на молодежку, то видите хотя бы в чем-то руку Игоря Ларионова?

— А что это означает?

— Какое-то его влияние на команду.

— Ты не можешь никак повлиять на команду, с которой взаимодействуешь всего две-три недели, — цитирует Фетисова RT. — Сейчас он работает с молодыми ребятами, которые сразу после МЧМ вернутся обратно в свои клубы и будут подчиняться другим правилам. У нас нет системы. Возглавив молодежную сборную, Ларионов ввязался в рискованную историю, на самом деле. Лично я не понимаю, зачем он в нее вписался.

Попытаться поменять происходящее в 60 лет — серьезный вызов. На самом деле, молодежный хоккей — это или стабильная система, к которой ты не имеешь отношения (а Ларионов не имеет к ней никакого отношения), или возможность использовать свой талант и ресурс. Но ничего нового дать этим ребятам, которые воспитаны особым образом, он не в состоянии однозначно. Повторюсь: это тема, требующая системного подхода. Конечно, Ларионов может настроить подопечных на какую-то отдельную игру, но в целом это не его тема. Мы все хотим пожелать Игорю удачи. Он может стать национальным героем, если молодежка выиграет МЧМ, но может превратиться и во врага.

— Когда видитесь с Ларионовым, обсуждаете с ним эту тему?

— Общаюсь с Игорем. Прямо говорил ему: «Не понимаю, зачем тебе это нужно — человеку, который в 60 лет дебютировал в роли тренера». На самом деле, это серьезный вызов. Недавно поздравлял Ларионова с юбилеем и сказал: «Игорь, услышь меня. Все, что ты им говоришь, все, что с ними произойдет дальше, — это вообще ни о чем... Ребята вернутся в свои клубы, где другие тренеры и разное направление работы». Но он сказал, что все знает и умеет. Остается лишь пожелать ему удачи. Общаюсь с ним и с другими людьми, связанными с хоккеем, которые остаются в моей жизни.