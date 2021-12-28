Фетисов о победе над Швейцарией на МЧМ: «Им уделяется много внимания, будто это главное событие в спорте»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на первую победу сборной России на молодежном чемпионате мира в матче против Швейцарии (4:2).

«Так рад за этих молодых пацанов. Им уделяется много внимания, будто это главное событие в спорте. Молодцы, победили, играли хорошо. Но чтобы двигаться дальше, надо выиграть две игры. Матч со Швейцарией стал хорошей подготовкой в к следующим встречам. Дисциплина игровая, все, что необходимо, было. Так что после первого матча сделали нужные выводы», — сказал Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Россия (3 очка) после двух игр на МЧМ-2022 в Канаде занимает третье место в группе В. Следующий матч молодежная национальная команда проведет против сборной Словакии (30 декабря), которая за два матча на групповом этапе не набрала очков.