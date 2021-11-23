Фетисов — о назначении Зубова: «Никакой прошлый опыт в молодежке не поможет»
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение Сергея Зубова главным тренером молодежной сборной России по хоккею на МЧМ-2022.
«Правильная ли кандидатура — Зубов? Это вопрос к Федерации хоккея России. Честно говоря, я не следил за тем, как Сергей Зубов работал в рижском «Динамо», но могу сказать одно: в молодежном хоккее есть своя специфика. Здесь никакой прошлый опыт не поможет. Это совершенно другой мир. Однако я надеюсь, что у Сергея Зубова все получится!» — сказал Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.
Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских городах Ред-Дир и Эдмонтон.
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