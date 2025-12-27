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27 декабря 2025, 15:35

Фетисов: «Только демоны могут исключать детей из международных соревнований»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Вячеслав Фетисов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился с «СЭ» мнением об отстранении молодежной сборной России от участия в международных соревнованиях.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) снял все ограничения на участие молодых спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах по олимпийским видам спорта, включая командные дисциплины. Организация подтвердила, что российским и белорусским участникам юношеских стартов разрешено выступать с национальным флагом и гимном.

При этом Международная федерация хоккея (ИИХФ) не допустила сборную России до участия в молодежном чемпионате мира-2026, который проходит в Сент-Поле (США) с 26 декабря 2025 года по 5 января 2026 года.

«Только демоны могут исключать детей из международных соревнований. Политика любой международной федерации должна заключаться в привлечении детей. Я готов к любому решению ИИХФ. Понятно, что рекомендация — вещь необязательная, но хочется верить, что справедливость по отношению к детям будет восстановлена. Надеюсь, пацанам разрешат играть», — сказал Фетисов «СЭ».

Российские сборные и клубы отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ИИХФ с февраля 2022 года.

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