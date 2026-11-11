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Фазель считает, что ИИХФ может рассмотреть перенос МЧМ-2027 из Канады из-за невыдачи виз россиянам

Константин Белов
Корреспондент

Бывший президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о заявлении правительства Канады о том, что они не будут выдавать российским хоккеистам визы для участия в молодежном чемпионате мира 2027 года.

Как сообщает TSN, об этом правительственный орган уведомил Международную федерацию хоккея (ИИХФ).

«Канада откажет в выдаче виз всем российским хоккеистам на чемпионат мира среди молодежных сборных 2027 года. Даже игрокам, у которых уже есть канадские визы, будет запрещен въезд в страну. Согласно регламенту ИИХФ, в таком случае турнир может быть перенесен в другую страну», — сказал Фазель «СЭ».

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал ИИХФ допустить российские команды к турнирам под эгидой организации. ИИХФ заявила, что выполнит решение суда и приступит к решению организационных вопросов, связанных с возвращением сборных России.

8 ноября стало известно, что ИИХФ направила национальным федерациям скорректированный план расписания молодежного чемпионата мира с участием сборной России. Россияне должны занять место Норвегии в группе B и получить десятый номер посева.

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Молодежная сборная России по хоккею
Рене Фазель
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