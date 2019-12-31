Главный тренер сборной Германии Тобиас Абштрайтер подвел итоги матча против России на МЧМ (1:6). После победы россияне вышли в плей-офф, лишив такой возможности соперника.

— Россия — сильнейшая из команд, с которыми вы здесь встречались?

— С одной стороны — они провели матч очень хорошо. С другой — мы сыграли плохо. Это наша худшая игра на турнире. Мы не смогли показать хоккей, которые хотели. В первом периоде мало что получалось. Во втором позволили создать им много моментов. На этом встреча для нас закончилась.

— Вам не хватало ног после Канады?

— У нас на старте турнира тоже было две игры подряд. И мы в обеих выглядели хорошо. Тут дело было не в усталости. А в настрое. Парни должны были концентрироваться на основах игры, а не на красивых финтах. Играть в честный хоккей.

— Почему не заменили Хане в воротах, он ведь и с Канадой играл?

— Потому что он был горяч. И не устал. Он хорошо себя чувствовал. И если он себя хорошо чувствует — дает нам шанс на победу. Сегодня он ни в чем не виноват. Команда его подвела.

— На мой взгляд, эта сборная Германии — лучшая за 20 лет. Вы согласны?

— Может быть, по составу — так и есть. Но дело не в составе. Мы должны быть командой, чтобы успешно выступать. А как команда мы провалились сегодня. (Игорь Еронко)