«Если начнем, как с Канадой ...» Ларионов объяснил, как победить шведов

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов рассказал о предстоящем полуфинале чемпионата мира против Швеции.

— Как победить шведов, которые на этом турнире еще не проигрывали?

— Нашим российским оружием — коллективной игрой, быстрыми действиями, плотной игрой в обороне, быстрым пасом и, конечно, дисциплиной. Шведы, естественно, будут противостоять этой игре. Легко же — никогда не бывает. Не хочется говорить «если бы да кабы». Но если мы начнем, как с канадцами... У нас есть план на игру, чтобы всегда действовать активно, первым номером, чтобы не было боязни проиграть. Это нам точно не нужно. Ребята уверены в себе, готовы к полуфиналу. Мальчишками пройден долгий путь с детского хоккея. Очень многие из этой команды не смогут уже сыграть на этом уровне, поэтому задача ясна. Мы еще проведем небольшое собрание вечером, посмотрим видео. Они понимают значение матча. Но хочется, чтобы они посмотрели, как выигрываются большие игры.

— Что с Дорофеевым?

— Это вопрос к доктору. Я пока не готов ответить, будет ли он играть завтра.

— Решили сегодня поставить Грошева в тройку с Морозовым, чтобы не менять другие тройки?

— Пока решили ничего не менять. Вопрос по Дорофееву остается открытым. Грошев — интересный парень. Порой наши ребята удивляют нас. Когда у них есть свободное пространства, они могут такое сделать, что удивляют нас — в хорошем смысле.

— Нет ли опасений и сомнений из-за Аскарова?

— Нет. У нас полная уверенность в Аскарове. Коля Хабибулин с ним очень здорово работает, ребята в него верят. Мальчишка талантливый. Вы посмотрите, кто играет в сборной Швеции. Там ребята в масках (17-летние нападающие Раймонд и Хольц — прим. «СЭ») делают результат. В Германии — то же самое. Россиянам с нашим менталитетом и нашей историей не нужно на кого-то смотреть. Мы выходим на важнейший матч этого турнира, мы готовы в самом высоком темпе играть первым номером.

— Альнефельт выглядит сильнейшим вратарем на турнире. Нашел ли Хабибулин у него какие-то слабые стороны на сегодняшней тренировке шведов?

— У нас есть пара скаут-репортов по нему, которые мы получили из Северной Америки и отсюда. Главное — должна быть помеха вратарю. Это дает успех на любом уровне. Задача будет стоять перед ним, быть в горячей точке, где больно. Надеюсь, это поможет нам забить пару голов. (Игорь Еронко)