Эксперт «СЭ», известный хоккеист Николай Лемтюгов попал в эфир трансляции матча МЧМ Россия — Швеция в числе виртуальных болельщиков нашей команды.

В частности, он показал плакат, обращенный к форварду нашей молодежки Родиону Амирову и известной ведущей Зухре Уразбахтиной.

Россия обыграла Швецию в овертайме со счетом 4:3. После этого матча россияне с 8 очками занимают первое место в группе B и не опустятся ниже второго места. Шведы с 7 очками — на второй строчке.

Российская сборная гарантировала себе выход в четвертьфинал, где ее соперником станет Германия или Словакия.