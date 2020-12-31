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Эксперт «СЭ» Лемтюгов попал в эфир трансляции матча Россия — Швеция. С плакатом про Амирова и Зухру

10:02
Скриншот эфира матча Россия — Швеция. Скриншот эфира матча Россия — Швеция.
Скриншот эфира матча Россия — Швеция.
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Эксперт «СЭ», известный хоккеист Николай Лемтюгов попал в эфир трансляции матча МЧМ Россия — Швеция в числе виртуальных болельщиков нашей команды.

В частности, он показал плакат, обращенный к форварду нашей молодежки Родиону Амирову и известной ведущей Зухре Уразбахтиной.

Россия обыграла Швецию в овертайме со счетом 4:3. После этого матча россияне с 8 очками занимают первое место в группе B и не опустятся ниже второго места. Шведы с 7 очками — на второй строчке.

Российская сборная гарантировала себе выход в четвертьфинал, где ее соперником станет Германия или Словакия.

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