Быков: «Надеюсь, что в этом году нам все-таки удастся увести из Канады золотую медаль»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отметил, что на предстоящий молодежный чемпионат мира по хоккею российская команда приехала с хорошим тренерским штабом и качественными игроками.

«Россия традиционно является фаворитом на молодежном чемпионате, как и несколько других сборных, — цитирует РБК Быкова. — У нас много талантливых молодых игроков, есть хороший вратарь Ярослав Аскаров. Сейчас у новый тренерский штаб во главе с Сергеем Зубовым, он большой профессионал. Да, будет непросто, но надеюсь, что в этом году нам все-таки удастся увести из Канады золотую медаль. Будем поддерживать сборную, главное — прибавлять с каждым матчем и хорошо начать».

Молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде с 26 декабря по 5 января. Матчи группового турнира со шведами, швейцарцами, словаками и США россияне проведут в городе Ред-Дир. Первая встреча со сборной Швеции пройдет 27 декабря (начало — в 00:30 мск.).

