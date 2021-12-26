МЧМ по хоккею 2022
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Быков: «Надеюсь, что в этом году нам все-таки удастся увести из Канады золотую медаль»

20:22

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отметил, что на предстоящий молодежный чемпионат мира по хоккею российская команда приехала с хорошим тренерским штабом и качественными игроками.

«Россия традиционно является фаворитом на молодежном чемпионате, как и несколько других сборных, — цитирует РБК Быкова. — У нас много талантливых молодых игроков, есть хороший вратарь Ярослав Аскаров. Сейчас у новый тренерский штаб во главе с Сергеем Зубовым, он большой профессионал. Да, будет непросто, но надеюсь, что в этом году нам все-таки удастся увести из Канады золотую медаль. Будем поддерживать сборную, главное — прибавлять с каждым матчем и хорошо начать».

Молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде с 26 декабря по 5 января. Матчи группового турнира со шведами, швейцарцами, словаками и США россияне проведут в городе Ред-Дир. Первая встреча со сборной Швеции пройдет 27 декабря (начало — в 00:30 мск.).

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/61c897739a794713a449314a?ruid=UET9A2GcnAUFJS1BA0cmAg==&from=newsfeed

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Роман Шишов все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде