Егор Замула: «В Европе судьи дают удаления буквально за все»

Защитник молодежной сборной России Егор Замула предположил, почему команда получает так много удалений на чемпионате мира. В 1/4 финала Россия сыграет со Швейцарией.

— На самом деле здесь в Европе судьи дают удаления буквально за все, — цитируют «Известия» Замулу. — Судят тут не так, как в Канаде и США. В североамериканских лигах арбитры дают побороться и не удаляют хоккеистов при первых же стыках, позволяя командам побольше поиграть в равных составах. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, в играх навылет будут судить по-другому, и арбитры не станут никому помогать. В целом пока при той непривычной манере не могу сказать, что решения принимаются в пользу одной какой-то команды. Всех судят строго, и у нас в команде есть свои косяки, которые надо убирать, чтобы не давать поводов для удалений.