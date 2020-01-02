Егор Замула: «Словакия или Канада? Нам все равно»

Защитник сборной России подвел итоги четвертьфинального матча со Швейцарией (3:1) на МЧМ-2020.

— Соперник действовал быстро, но мы сыграли лучше и заслуженно удержали счет, — заявил Замула. — Все хорошо сегодня поработали. Особенно наш вратарь очень хорош. Сейчас надо отдохнуть и подготовиться к следующей игре. Будет это Словакия или Канада — нам все равно.

— Как справились с переездом на другую площадку больших размеров?

— На новой арене надо было почувствовать лед, после одной тренировки тяжело сразу вкатиться. Хорошо, что мало ошибались, забили в нужны момент, и идем дальше.

— Пришла уверенность в большинстве?

— Да она и была. Мы знаем, что в нужны момент забьем. Сейчас игры на вылет идут. Мы забиваем — это очень хорошо. На большинстве нужно угрожать и бросать всегда, и голы приходят в нужный момент. У нас нападающие нарабатывают всегда с тренерами. Молодцы, что забивают такие хорошие голы.

— Помните, как Россия выиграла золото на МЧМ-2011?

— Конечно, я смотрел тот матч, когда был ребенком. Та игра очень сильно отличалась от нашей встречи, когда мы разгромили Канаду 6:0. (Михаил Зислис)