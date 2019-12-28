Егор Соколов: «Не раз играли с Лафренье против друг друга»

Нападающий молодежной сборной России Егор Соколов перед матчем МЧМ с командой Канады рассказал, с кем из соперников встречался в QMJHL.

— Пересекались с Алексисом Лафренье из QMJHL, не раз играли друг против друга, — цитируют Соколова «Известия». — Еще знаю Рафаэля Лавуа из «Галифакса», а также Коннора Макмайкла, Доусона Мерсера. Поэтому их выделю в составе канадской сборной, так как понимаю манеру игры этих хоккеистов, но вообще Канада есть Канада — там любой игрок очень высокого уровня.

— Что у нашей команды не получилось в игре с Чехией?

— Не знаю. Видимо, чехи сыграли в обороне лучше, чем мы в нападении. Они прижались к воротам, а у нас особо не было моментов в третьем периоде. Мы должны были забивать в первом и втором, когда были возможности поразить ворота Чехии. Но в итоге такой результат. Они забили свое и получили победу.