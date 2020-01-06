Егор Соколов: «Когда удалились в концовке, в глазах потемнело»

Нападающий сборной России Егор Соколов — о финале молодежного чемпионата мира-2020 с Канадой (3:4).

— Сейчас уже трудно говорить, уже все закончилось. Мы — с серебряными медалями, они — с золотыми, — сказал Соколов. — Самое главное — мне приятно было играть с каждым из этих ребят. Это было лучшее время, которое с каждым я провел здесь. Для меня было честью выступать за сборную России, и всем болельщикам — спасибо за поддержку. Мы отдали все, что могли, каждый выкладывался на сто процентов. Мы прошли через многое вместе, играли против друг друга по всем возрастам. К каждому могут подойти и с чистой совестью обнять и сказать, что его люблю и что для меня было гордостью играть с ним.

— Как восприняли удаление на последней минуте?

— Да там все в глазах потемнело. Было очень обидно. Мы ведь сражались как настоящие войны. Эмоций просто не осталось.

— Почувствовали, как канадцы начали переламывать ход встречи?

— Нет. Они забили гол от конька. Там был непонятный набрось, и она непонятно каким образом залетела. Потом удалились, они забили большинство, а дальше уже все пошло в их сторону. (Алексей Шевченко)

Слезы после поражения. Эмоции российских игроков после матча с Канадой