Егор Соколов: «Даже не хочу представлять, что чувствовала страна при счете 3:4»
После выхода в финал МЧМ нападающего молодежной сборной России Егора Соколова переполняли эмоции.
— Стоять не могу, ноги не держат. Устал. — вздохнул Соколов. — Это была очень тяжелая игра.
— Эмоций то хватит?
— Да. Я сейчас пойду отдохну и все. Буду готов к завтрашней игре.
— Два раза сняли паутину.
— Повезло. В первом моменте. Перехватил пас от вратаря.
— Но второй ведь — это чистое мастерство.
— Саня Хованов вывел меня на такую позицию. Мне оставалось только попасть, и я попал.
— Представляете, что испытывала страна, когда счет счал 3:4 не вашу пользу?
— Представляю, представляю... По чесноку — даже не хочу представлять! Как они переживали за нас. Слава богу, что смогли сравнять счет и выиграть в овертайме. Сейчас переполняют эмоции, но надо уже все это оставлять позади и готовиться к завтрашней игре.
— Александр Хованов сказал, что это самый невероятный матч, в котором он когда-либо играл.
— Полностью его поддерживаю. Ничего такого не испытывал в своей жизни. (Игорь Еронко, Алексей Шевченко)