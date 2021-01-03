Егор Афанасьев: «Извиняюсь, что дали болельщикам понервничать»

Нападающий молодежной сборной России Егор Афанасьев после победы над Германией в 1/4 финала МЧМ (2:1) извинился перед болельщиками за нервную игру.

— Когда немцы забили в третьем периоде — было неприятно, — цитирует пресс-служба РФС Афансьева. — В первую очередь: болельщикам спасибо за поддержку. Извиняюсь, что дали понервничать. Но легких игр уже не будет. Планировали играть много с шайбой, играть в их зоне и не давать им поднять голову. Думаю, мы сделали хорошую работу против их первого звена.

— Впереди полуфинал. Но снова было много удалений, а у вратаря Аскарова — много работы.

— Я бы сказал, что игра была неординарная. Впереди совершенно другая команда. Нам надо играть в свой хоккей, а что касается удалений — будем подчищать это. Настрой? Это полуфинал. Все ребята мечтали быть здесь. Думаю, настрой будет на сто двадцать процентов.