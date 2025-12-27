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27 декабря 2025, 15:04

Фетисов об отсутствии россиян на МЧМ по хоккею: «Как члены ИИХФ вообще спят спокойно?»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил «СЭ», что не будет смотреть молодежный чемпионат мира по хоккею до возвращения россиян.

«Молодежный чемпионат мира без россиян для меня — не турнир к просмотру. Я — участник трех таких чемпионатов мира. Такие турниры всегда были местом, где можно было встретить талантов, будущих звезд. А сейчас это ужасно. Как члены ИИХФ вообще спят спокойно после этих вещей? Для меня нет турнира, где нет наших спортсменов», — сказал Фетисов «СЭ».

Молодежный чемпионат мира по хоккею-2026 проходит в Сент-Поле (США) с 26 декабря 2025 года по 5 января 2026 года.

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ) с февраля 2022 года. Российская команда пропустила уже четыре МЧМ.

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Хоккей
Вячеслав Фетисов
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ
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