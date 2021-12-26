Две первые тройки нападения молодежной сборной России составляют игроки СКА
26 декабря, 23:55
Стал известен состав молодежной сборной России на матч против команды Швеции в рамках чемпионата мира-2022. Две первые тройки нападения российской команды составляют игроки СКА.
Семен Демидов — Марат Хуснутдинов — Матвей Мичков
Федор Свечков — Кирилл Танков — Никита Чибриков
Следить за матчем Россия — Швеция можно будет в онлайн-трансляции «СЭ», а также в прямом эфире на сайте Первого канала и YouTube-канале.
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