Две первые тройки нападения молодежной сборной России составляют игроки СКА

Стал известен состав молодежной сборной России на матч против команды Швеции в рамках чемпионата мира-2022. Две первые тройки нападения российской команды составляют игроки СКА.

Семен Демидов — Марат Хуснутдинов — Матвей Мичков

Федор Свечков — Кирилл Танков — Никита Чибриков

Следить за матчем Россия — Швеция можно будет в онлайн-трансляции «СЭ», а также в прямом эфире на сайте Первого канала и YouTube-канале.