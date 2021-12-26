МЧМ по хоккею 2022
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Две первые тройки нападения молодежной сборной России составляют игроки СКА

26 декабря, 23:55
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Стал известен состав молодежной сборной России на матч против команды Швеции в рамках чемпионата мира-2022. Две первые тройки нападения российской команды составляют игроки СКА.

Семен Демидов — Марат Хуснутдинов — Матвей Мичков

Федор Свечков — Кирилл Танков — Никита Чибриков

Следить за матчем Россия — Швеция можно будет в онлайн-трансляции «СЭ», а также в прямом эфире на сайте Первого канала и YouTube-канале.

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Иван Шитик все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде