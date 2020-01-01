Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов поделился ожиданиями от четвертьфинала молодежного ЧМ против Швейцарии.

— Главное — не забыть, что швейцарцы сделали с нашей олимпийской командой две недели назад, — сказал Ларионов. — Вы знаете счет, да? 8:2. Напомним, как они унизили наших старших братьев, это будет лучшая мотивация. Прошлись по моментам, которые ожидаем от швейцарцев, поработали в большинстве. Сейчас главное — настрой, он боевый. И дисциплина. (Игорь Еронко)

Россияне сыграют со Швейцарией 2 января.