Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Дорофеев пропускает тренировку сборной России из-за болезни

20:06
Теги:

Нападающий молодежной сборной России Павел Дорофеев пропускает тренировку перед матчем со Швецией в полуфинале МЧМ. По нашим данным, хоккеист заболел. (Игорь Еронко)

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

Опрос

проголосовало: 840
Все опросы
Россия vs Швеция: как закончится матч 1/2 финала МЧМ-2020 по хоккею?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир