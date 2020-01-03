Дорофеев пропускает тренировку сборной России из-за болезни
20:06
Нападающий молодежной сборной России Павел Дорофеев пропускает тренировку перед матчем со Швецией в полуфинале МЧМ. По нашим данным, хоккеист заболел. (Игорь Еронко)
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