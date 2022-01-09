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«Домой». Мичков выложил фотографию из аэропорта Калгари

Матвей Мичков возвращается в Россию после отбытия карантина из-за коронавируса на МЧМ-2022 в Канаде
09:24
Матвей Мичков. Фото ФХР
Матвей Мичков. Фото ФХР
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Нападающий молодежной сборной России Матвей Мичков вылетел домой после МЧМ-2022 в Канаде.

17-летний хоккеист выложил у себя в Instagram фотографию из национального аэропорта Калгари.

«Домой», — подписал фото Мичков.

Сторис Матвея Мичкова. Фото Instagram
Сторис Матвея Мичкова. Фото Instagram

По ходу молодежного чемпионата мира в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире в сборной России были выявлены два случая заражения коронавирусом. 29 декабря матч россиян с командой Словакии был отменен, в тот же день Международная федерация хоккея приняла решение досрочно завершить проведение соревнований на фоне эпидемиологической обстановки.

Положительные тесты на коронавирус сдали Матвей Мичков и Данила Юров. Оба спортсмена не смогли улететь вместе со всей командой, им пришлось остаться в Канаде для отбывания 10-дневного карантина.

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Иван Торопцев все материалы автора

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