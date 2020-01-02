Дмитрий Воронков: «Не думал о хет-трике. Только о победе»

Центрфорвард сборной России Дмитрий Воронков, автор дубля в четвертьфинале МЧМ против Швейцарии (3:1) считает, что его показатель плюс/минус на турнире является фактором везения

— Сегодня у вас лучший матч на турнире — дубль.

— Мы сегодня неплохо сыграли. Будет разбирать матч, прибавлять.

— Насколько швейцарцы были неудобным соперником? Они оборонялись почти всей пятеркой.

— Мы готовились к этой игре — делали предварительный разбор. Мы знали, что у них пассивный стиль игры. Проблем не было.

— Вы сегодня классно забили в большинстве — с пятачка.

— Да что там? Партнеры сделали все. Мне оставалось только забить в пустые ворота. Замкнуть, и все.

— Вы — лучший на турнире по показателю плюс/минус. Когда вы были на льду — Россия не пропустила ни одной шайбы, а забили восемь.

— Мне повезло.

— Вы считаете, что вашей заслуги в этом нет?

— Может быть, и есть. Наверное, нам не хотят забивать, когда я на льду (смеется).

— Думали о хет-трике, когда были пустые ворота?

— Нет, думали только о победе. Главная задача — выиграть.

— В чем еще, по-вашему, нужно добавить команде?

— Не знаю. Разберем игру — там посмотрим. (Павел Климовицкий)