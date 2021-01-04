Дмитрий Орлов: «Панарин раскрылся именно после МЧМ»

Чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, защитник «Вашингтона» и сборной России Дмитрий Орлов считает, что карьера его партнера по молодежной сборной России Артемия Панарина пошла в гору после успешной игры в финале МЧМ-2011 против Канады (5:3)

— Даже после Баффало-2011 многие не считали то поколение звездным. Вас удивило, что Панарин стал заметной фигурой в НХЛ?

— Нет, мы знали его и с ним хорошо общались — я и Володя Тарасенко. Мы на том турнире держались вместе. Всегда у нас была какая-то движуха. Мы видели, что у Артемия есть задатки. Победа в Баффало дала ему толчок в «Витязе». У него, как и у многих ребят, появилась уверенность и после того турнира карьера пошла в гору. Ведь о Панаре вопрос стоял изначально «поедет-не поедет» на чемпионат мира. Славу Богу, что взяли и у него судьба сложилась. Он растет с каждым годом. Это показывают и его результаты непосредственно на льду, и то, какой он человек. Панарин — популярный, интересен многим людям.

(Михаил Зислис)

«Про нас говорили, что мы — одна из худших сборных в истории». Дмитрий Орлов — о победе на МЧМ-2011