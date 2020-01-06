Дмитрий Медведев обратился к игрокам молодежной сборной России
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Сборная России проиграла Канаде (3:4) в матче финала молодежного чемпионата мира-2020 в чешской Остраве. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем Twitter обращение к игрокам команды Валерия Брагина.
«Спасибо ребятам из сборной России по хоккею за красивую игру на молодежном чемпионате мира!» — написано в Twitter Медведева.
Спасибо ребятам из сборной России по хоккею за красивую игру на молодежном чемпионате мира!— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) January 5, 2020
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