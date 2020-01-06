Дмитрий Медведев обратился к игрокам молодежной сборной России

Сборная России проиграла Канаде (3:4) в матче финала молодежного чемпионата мира-2020 в чешской Остраве. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем Twitter обращение к игрокам команды Валерия Брагина.

«Спасибо ребятам из сборной России по хоккею за красивую игру на молодежном чемпионате мира!» — написано в Twitter Медведева.

Спасибо ребятам из сборной России по хоккею за красивую игру на молодежном чемпионате мира! — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) January 5, 2020

Сборная Канады обыграла Россию в финале МЧМ-2020