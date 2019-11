Дичь в Канаде. Звезду русской молодежки наказали за укус во время послематчевой потасовки

Нападающий «Монктона» и молодежной сборной России Александр Хованов получил удивительный штраф в матче юниорской лиги Квебека против «Шарлоттауна» (1:2). Наш форвард был наказан во время послематчевой потасовки, причем помимо обычного удаления за грубость в протоколе значатся пять минут штрафа за ... «укус».

Quite the altercation following the game involving a number of members of both Charlottetown and Moncton. Wildcats forward Alexander Khovanov receives a match penalty for biting during the skirmish, as per the game sheet.