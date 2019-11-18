Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Дичь в Канаде. Звезду русской молодежки наказали за укус во время послематчевой потасовки

03:40
Хованова наказали за укус во время послематчевой потасовки. Фото nhl.com
Хованова наказали за укус во время послематчевой потасовки. Фото nhl.com
Теги:

Нападающий «Монктона» и молодежной сборной России Александр Хованов получил удивительный штраф в матче юниорской лиги Квебека против «Шарлоттауна» (1:2). Наш форвард был наказан во время послематчевой потасовки, причем помимо обычного удаления за грубость в протоколе значатся пять минут штрафа за ... «укус».

В 19 матчах сезона Хованов набрал 37 (16+21) очков, он является одним из лидеров нашей молодежной сборной перед чемпионатом мира.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир